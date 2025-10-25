João Fonseca está na final do ATP 500 da Basileia. O carioca venceu, na manhã deste sábado (25), o espanhol Jaume Munar, número 42 do mundo, por 2 seta a 0, com parciais de 7/6 e 7/5, em quase 2 horas de partida.\nÉ a primeira vez que um atleta brasileiro chega à disputa pelo título desde quando o ATP 500 foi criado, em 2009. Esta será a maior final da carreira dele até aqui.\nJoão Fonseca, número 46 do mundo, é o quarto finalista mais jovem da história do torneio. Aos 19 anos e dois meses, ele fica atrás de Mats Wilander, Goran Ivanisevic e Jim Courier e supera por dias Roger Federer.\nAté então, o brasileiro que tinha ido mais longe no ATP 500 tinha sido Thomaz Bellucci. Ele ficou a um passo da decisão do ATP 500 de Acapulco, em 2011.\nCOMO FOI O JOGO\nDuelo equilibrado. A parcial começou equilibrada e com os dois tenistas confirmando seus serviços. Munar fechou o primeiro game com pontos bens construídos, mas João Fonseca demonstrou boa variação e logo empatou. O ritmo do duelo foi o mesmo nos dois games seguintes. No quinto, Munar sacou bem e fechou e não deu espaço para o brasileiro tentar reação. A resposta veio na mesma moeda, e a parcial ficou empatada novamente, agora em 3 a 3.