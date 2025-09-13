Está tudo igual no duelo entre Brasil e Grécia, neste sábado (13), pela Copa Davis. João Fonseca abriu a disputa com uma vitória por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3) sobre Stefanos Sakellaridis. Mais tarde, porém, Stefanos Tsitsipas empatou o confronto ao vencer Thiago Wild, também por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.\nO JOGO DE JOÃO FONSECA\nO grego surpreendeu e imprimiu um ritmo forte no primeiro set, trabalhando bem no saque e dificultando a vida de João Fonseca, que precisou buscar desvantagem em diversos games. Dado o equilíbrio, a primeira parcial fechou em 7x5.\nNo segundo set, João conseguiu dominar, aproveitando um claro cansaço do adversário, que chegou a mancar e sentir uma lesão durante o jogo. Variou bastante os golpes e fechou a segunda parcial em 6x3 para vencer o jogo. O grego dificultou o fechamento do jogo, quebrando dois match points e fazendo um ace para adiar a vitória brasileira.