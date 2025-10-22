O tenista brasileiro João Fonseca nem precisou entrar em quadra para garantir lugar entre os oito melhores do ATP da Basileia. Ele venceu o tcheco Jakub Mensik por WO.\nMensik era um dos cabeças de chave da competição, mas teve uma lesão no pé esquerdo e precisou deixar o torneio. O tcheco de 20 anos é o número 19 do ranking mundial - Fonseca é o 46.\n"Devido a uma lesão no pé esquerdo, Jakub Mensik foi obrigado a desistir de Basel", informou o perfil oficial do torneio nos Stories do Instagram.\nLeia também\n+Volante do Atlético-GO mira sequência de vitórias na reta final da Série B: "Nenhum deslize"\nMensik precisou se retirar de outros dois torneios este ano. Ele abandou a partida contra o italiano Luca Nardi pela segunda rodada em Cincinnati e, há cerca de um mês, se retirou do duelo contra o australiano Alex De Minaur por um incômodo no joelho.