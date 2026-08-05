João Fonseca estreou nesta quarta-feira (5) com uma boa vitória sobre o grego Stefanos Tsitsipas no torneio Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Atual 27º do mundo, o brasileiro de 19 anos derrotou o tenista da Grécia ex-top 3 e que hoje é o 53º do ranking, de 27, por dois sets a zero, com parciais de 7/6 (3) e 7/5, em 1h50 de partida.\nFoi o segundo encontro e a segunda vitória de João contra Tsitsipas. Eles se enfrentaram pela primeira vez em setembro do ano passado, pela Copa Davis, em Atenas, com vitória do brasileiro por 2 sets a 1 (6/4, 3/6 e 7/5). Na próxima rodada do Masters 1000 no Canadá, João encara o vencedor do confronto entre o norueguês Casper Ruud (14º) e o argentino Juan Manuel Cerúndolo (52º).\nA última partida do tenista brasileiro havia sido na terceira rodada de Wimbledon, quando foi eliminado pelo russo Roman Safiullin. Nesta quarta, em seu início na temporada em quadra dura, começou a partida com uma quebra no início da partida, logo devolvida pelo grego, com o primeiro set resolvido apenas no tie-break.