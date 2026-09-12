O português João Pedro chegou ao Atlético-GO no meio da temporada, atuou algumas vezes e marcou dois gols. No jogo passado (2 a 1 sobre o Ceará), o atacante começou na formação titular, mas teve de ser substituído por Gustavo Coutinho, o titular e artilheiro do time na competição, com dez gols. João Pedro considera saudável a disputa pela posição.\n“Acho que o professor (técnico) Roger Silva tem uma boa dor de cabeça”, comentou o atacante, que está na briga pela posição no jogo de domingo (13), às 16 horas, diante do Criciúma.\n“Óbvio que não vou negar que quero jogar sempre, mas também não vou negar que o (Gustavo) Coutinho tem feito um bom trabalho. O meu trabalho e o trabalho dele têm sido muito bons e em prol do Atlético-GO. O professor (Roger Silva) tem uma boa dor de cabeça”, apontou o atacante português, que também teve uma passagem pelo Remo, na Série B do ano passado, em que o clube paraense obteve o acesso com dois gols de João Pedro sobre o Goiás (3 a 1), na rodada final.