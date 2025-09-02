Os holofotes na tarde de 26 de maio estava todos direcionados a Carlo Ancelotti. Mas no mesmo hotel em que o treinador da seleção estava hospedado e foi apresentado, hospedou-se um atacante, então do Brighton, na Premier League.\nEra João Pedro. Ele não estava na convocação. Fez uma refeição com a mulher e nem ficou para assistir ao evento.\nAgora, o mesmo João Pedro tem outro status. Comprado pelo Chelsea por 55 milhões de libras fixos (R$ 415 milhões) e mais 5 milhões de libras em bônus (R$ 38 milhões), chegou de forma avassaladora ao time no Mundial de Clubes. O papel na seleção brasileira, com isso, ficou bem mais importante.\nLeia também\n+Vila Nova fica duas vezes atrás do placar, mas arranca empate contra a Chapecoense\n"Acredito que sou o mesmo João Pedro do Brighton, o que mudou é que quando você vai para um clube do tamanho do Chelsea você tem jogadores melhores ao redor, mais visibilidade... Mas quando fui convocado pelo Brighton a Seleção já via potencial em mim. Fui campeão, demonstrei o futebol que já vinha mostrando no Brighton, mas com outra visibilidade. Estava esperando esse momento. Talvez por isso as pessoas me vejam com outros olhos, demonstrei meu futebol no Chelsea, que já vinha mostrando mas sem tanta visibilidade", disse o atacante, em coletiva hoje na Granja Comary, em Teresópolis, onde a seleção se prepara para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias.