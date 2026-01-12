O volante João Vieira, de 28 anos, analisou a estreia com vitória do Vila Nova sobre a Abecat por 2 a 1, em Ouvidor. Para o jogador, mesmo com a ansiedade natural do primeiro jogo da temporada e com um grupo bastante renovado, que ainda busca entrosamento, a atuação foi positiva.\n“A gente sabe que o começo de temporada, principalmente a estreia, gera um pouco de ansiedade e nervosismo. É um grupo totalmente diferente da temporada passada, que precisa se entrosar o mais rápido possível. Mas, para um primeiro jogo, nas condições em que foi disputado,jogo difícil, campo complicado, viagem, a nossa estreia foi muito convincente, principalmente no primeiro tempo”, disse João Vieira.\nAtacante do Vila Nova participa das jogadas de gols na estreia e ganha elogios\nO destaque da atuação no primeiro tempo se dá pelo fato de o Tigre ter construído seus dois gols nos primeiros 45 minutos. Já na segunda etapa, mesmo com dois jogadores a mais, o Vila Nova sofreu um gol, não manteve o mesmo ritmo da etapa inicial para ampliar o placar e terminou a partida com uma vantagem mínima. Para o volante, o desgaste físico pesou no segundo tempo.