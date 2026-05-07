O meia João Vieira definiu o clássico contra o Goiás como “jogo à parte”. O meio-campista voltou a ser utilizado como titular sob o comando do técnico Guto Ferreira e pode seguir na equipe colorada diante do rival esmeraldino no próximo sábado (9).\n“É um jogo à parte, que move não só os clubes, mas toda a cidade. Vamos nos preparar ao máximo para esse jogo. Sabemos da importância e de tudo que envolve esse clássico”, afirmou João Vieira.\nPelo Vila Nova, o clássico de sábado será o oitavo de João Vieira contra o Goiás. O meia tem retrospecto de três vitórias, dois empates e apenas uma derrota contra o rival esmeraldino.\n-web stories vila jogo goiás (1.3407361)\nPara o duelo de sábado, o meia destacou a necessidade do Vila Nova se manter concentrado. “Acredito que o principal nesses momentos é a concentração para procurar acertar sempre o máximo possível. Ainda mais no meio de campo, que requer muita precisão para que a bola chegue com qualidade no ataque”, analisou João Vieira.