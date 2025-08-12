O Vila Nova contou com a lei do ex para vencer o Paysandu na estreia do técnico Paulo Turra. Nesta segunda-feira (11), no complemento da 21ª rodada, o time colorado venceu o Papão por 1 a 0, no estádio da Curuzu. João Vieira, ex-jogador da equipe paraense, marcou o gol do triunfo e o primeiro dele pelo clube colorado após 41 partidas.\nCom o resultado, o Vila Nova chega aos 30 pontos e permanece na 9ª colocação, mas diminuiu a diferença de pontos - de sete para quatro - para a faixa do acesso à Série A. O Paysandu, que tinha chance de sair da zona de rebaixamento em caso de vitória, permanece na penúltima colocação com 21 pontos.\nA vitória também encerrou a então maior sequência ativa de invencibilidade da Série B. O Paysandu não tinha perdido sob o comando do técnico Claudinei Oliveira, há nove jogos. Eram quatro vitórias e cinco empates até o primeiro revés para o Vila Nova.