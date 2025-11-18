A jogada que originou o gol da vitória do Goiás diante do Novorizontino, que deixou o clube goiano mais próximo do acesso à Série A, foi ensaiada na semana anterior ao confronto disputado no último domingo (16) na Serrinha. O time esmeraldino venceu a equipe paulista por 1 a 0, voltou ao G4 da Série B e só depende de si para conquistar uma vaga na elite nacional em 2026.\nO lance ocorreu aos 15 minutos do 2º tempo. A parte ensaiada contava com pontos importantes: leitura do espaço por parte do volante Juninho, movimentações em profundidade de Diego Caito e Welliton Matheus, além do posicionamento de Anselmo Ramon dentro da área.\nQuando o volante Juninho tivesse a posse da bola, Diego Caito ou Welliton Matheus deveriam atacar em profundidade e buscar espaços na defesa do Novorizontino para receber um lançamento pelas pontas. A sequência então seria realizar um cruzamento na direção de Anselmo Ramon.