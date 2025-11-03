-POP_JogadorGoiás15_031125 (1.3331700)\nO jogador Marcelo Hermeto Brasil, de 15 anos, morreu após sofrer um acidente de quadriciclo na fazenda de um amigo, em Leopoldo de Bulhões, no sudeste do estado, segundo a assessoria do Goiás Esporte Clube. O garoto não resistiu aos ferimentos e morreu no local.\nMarcelo atuava como lateral-direito da equipe Sub-15 do Goiás Esporte Clube, desde 2023. Inclusive, o jovem esteve em campo na última quinta-feira (30), na vitória do Goiás por 4 x 0 contra o Cerrado pelas quartas de final da Copa Goiás Sub-15.\nNas redes sociais, a base do Goiás lamentou a morte de Marcelo Hermeto Brasil, destacando o lateral-direito como atleta exemplar (confira a nota na íntegra abaixo).\n“É com imenso pesar que o Goiás Esporte Clube comunica o falecimento de Marcelo Hermeto Brasil, nosso lateral-direito, atleta da nossa categoria Sub-15, motivo de tanto orgulho para o time; foi sempre um atleta exemplar e sempre será lembrado por todos nós”, descreveu.