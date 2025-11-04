Jovem jogador esteve em campo pela última vez na quinta-feira (30), na vitória esmeraldina pela Copa Goiás Sub-15 (Reprodução/Instagram Marcelo Hermeto Brasil)\nO jogador Marcelo Hermeto Brasil, de 15 anos, que morreu após sofrer um acidente de quadriciclo, era ‘motivo de orgulho’ e ‘atleta exemplar’, segundo o Goiás Esporte Clube. O adolescente atuava como lateral-direito da equipe Sub-15 esmeraldina, desde 2023.\n“É com imenso pesar que o Goiás Esporte Clube comunica o falecimento de Marcelo Hermeto Brasil, nosso lateral-direito, atleta da nossa categoria Sub-15, motivo de tanto orgulho para o time; foi sempre um atleta exemplar e sempre será lembrado por todos nós”, descreveu (confira a nota na íntegra abaixo).\nO acidente aconteceu no último domingo (2) na fazenda de um amigo, em Leopoldo de Bulhões, na região sudeste do estado, segundo a assessoria do Goiás. Os pais do atleta não estavam no local.