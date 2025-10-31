Jovem lateral goiano se profissionaliza em clube que revelou nomes como Cafu, Cicinho e Éder Militão para a mesma posição (Reprodução/Instagram João Nery)\nO jovem João Nery assinou contrato profissional com o São Paulo. O jogador de 16 anos, natural de Luziânia, região do Entorno do Distrito Federal, é atleta da equipe sub-17 do Tricolor Paulista.\nJoão Nery joga como lateral-direito e defende o São Paulo desde 2024. Na atual temporada, o jovem disputou 24 partidas entre Copa do Brasil sub-17, Brasileirão sub-17 e Campeonato Paulista sub-17.\nQuem subiu o Goiás dá a receita: ex-técnicos e ex-jogadores dão dicas e conselhos para o acesso\nClube interessado terá que gastar R$ 28 mi para ter Endrick, diz jornal\nGoiano é indicado a prêmio de melhor árbitro do mundo de 2025\n-webstories (1.3331059)\nNas redes sociais, João Nery postou uma mensagem de agradecimento à família, ao clube e ao empresário: