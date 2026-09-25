Natural do Maranhão, jovem goleiro defendia a equipe sub-20 do Trindade e teve passagens por diversos clubes (Reprodução/Instagram Ventura Sports)\nUm jogador de futebol morreu aos 18 anos, após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico. Thiago Reis Dias era goleiro do time sub-20 do Trindade Atlético Clube.\nO rapaz era de Imperatriz, no Maranhão, e havia chegado ao clube, no final do mês julho. Em sua carreira, Thiago Reis teve passagens pelo União Esporte Clube, de Rondonópolis (MT); Real Noroeste (ES) Cristianópolis e Jataiense.\nEm entrevista à repórter Rafaella Barros, o presidente do Trindade, Adilson Filho, contou que Thiago teve um AVC na tarde de domingo (20) no alojamento do clube. Segundo o dirigente, o goleiro treinou normalmente pela manhã e na parte da tarde, após o almoço, começou a ter dor de cabeça.