O meio-campista Jayden Adams, que disputou a Copa do Mundo deste ano pela África do Sul, morreu aos 25 anos.\nA causa da morte não foi divulgada. Segundo jornais locais, Adams teria sido encontrado morto em um hotel na Cidade do Cabo, na África do Sul.\nA morte foi comunicada pelo Sindicato de Jogadores de Futebol da África do Sul. Gayton McKenzie, Ministro do Esporte da África do Sul, e o Stellenbosch FC, primeiro clube de Adams, também confirmaram a informação.\n"A morte levou da nossa nação e do mundo de um talento extraordinário. Lembraremos para sempre de Jayden Adams por sua humildade, seu talento extraordinário e a alegria que ele trouxe ao jogo. Descanse em paz eterna, campeão", escreveu o Sindicato de Jogadores de Futebol da África do Sul, no Instagram.\n"O futebol sul-africano perdeu um de seus jovens talentos mais brilhantes, e nossa nação lamenta ao lado de sua família, seus companheiros de equipe e os milhões de torcedores que o viram crescer de um promissor prospecto da academia para um internacional completo dos Bafana Bafana", disse Gayton McKenzie, Ministro do Esporte da África do Sul, à BBC.