Gabriel, conhecido como Cafú, era jogador do Independente Rio Verde (Reprodução/Instagram do Independente de Rio Verde)\nO jogador Gabriel Rodrigues Lima, conhecido como Cafú, de 17 anos, que morreu, era exemplo de "garra, dedicação e amor pelo esporte", homenageou o clube Independente de Rio Verde. Ele morreu nesta quinta-feira (30), em Rio Verde, no sudoeste goiano. A perda do jovem causou comoção entre clubes, companheiros de equipe, familiares e pessoas ligadas ao futebol. A causa da morte não foi divulgada.\nEm nota, o clube lamentou a perda do jogador e destacou as suas principais qualidades. "Hoje nos despedimos de um jovem guerreiro que nos ensinou sobre garra, dedicação e amor ao esporte. Seu legado, sua alegria e sua história jamais serão esquecidos. Descanse em paz!”, publicou o Independente (veja a nota completa na íntegra ao final da matéria).