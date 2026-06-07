No Estádio Conde Dias Garcia, em Portugal, a seleção brasileira feminina sub-20 goleou a Coreia do Sul por 3 a 0, em amistoso realizado neste sábado (6). A meio-campista Clarinha, de 20 anos, que é natural de Inhumas, foi titular na partida e deu a assistência para o segundo gol, marcado por Ana Bia. Carioca e Nogueira também balançaram as redes.\nA equipe comandada pela técnica Camilla Orlando volta a campo na terça-feira (9), a partir das 11h30, para enfrentar Portugal em mais um amistoso no Estádio Dr. Carlos Osório. Além da Coreia do Sul, a Amarelinha também enfrentou a Finlândia Sub-23 no dia 3 de junho. A equipe sofreu uma derrota por 4 a 1.\nJogadora goiana dá assistência, e Brasil goleia Coreia do Sul em amistoso sub-20\nVolante do Goiás é titular, e Brasil vence o Chile em amistoso sub-20