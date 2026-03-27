Pelo Campeonato Brasileiro Feminino A2, o Vila Nova soma três pontos nas duas primeiras rodadas da competição. A equipe estreou com derrota em casa, no OBA, por 3 a 2 para o Pérolas Negras, e se recuperou ao vencer o Rio Negro por 2 a 1 fora de casa. A zagueira e capitã Elen, no clube desde o ano passado, e a meio-campista Renata comentaram sobre esse início de campanha e a preparação da equipe desde janeiro.\nO Vila Nova ocupa a 7ª colocação, com três pontos, dentro da zona de classificação para a fase mata-mata (do 1º ao 8º). O time volta a campo no domingo (29), quando recebe o UD Alagoana, lanterna da competição, no OBA.\nGusttavo Lima ajudou o Vila Nova a contratar Guto Ferreira; entenda\n“Sabemos que é um campeonato muito disputado e temos plena consciência disso. Não será um jogo fácil, até porque o nível da competição é muito alto. Estamos trabalhando muito forte no dia a dia. Sabemos da capacidade do nosso time e confiamos muito no nosso elenco. Acredito que a nossa união, aliada ao trabalho diário, é o que vai nos fazer chegar onde queremos”, analisou a zagueira Elen.