Alguns jogadores com passagem pelas categorias de base do Goiás que integram o time profissional e o atacante Kadu, primeiro reforço da equipe para 2026, vão iniciar a pré-temporada na próxima segunda-feira (15).\nO Goiás definiu que os zagueiros Pablo e Murilo Camara, o lateral Danilo, o volante Baldória, o meia Alan Stence e Lucas Rodrigues e o atacante Jean Carlos vão começar os trabalhos junto com o atacante Kadu na próxima semana.\nOs demais jogadores da equipe esmeraldina devem se apresentar após o natal. A data ainda será oficializada pelo Goiás.\nCom exceção do atacante Kadu que foi contratado em novembro por empréstimo junto ao Anápolis, o elenco do Goiás que disputou a temporada de 2025 possui 25 jogadores, com os outros sete citados acima, com contratos para a próxima temporada ou período maior.