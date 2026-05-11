A vitória no clássico contra o Vila Nova trouxe alívio ao Goiás e ao técnico Daniel Paulista, que estava pressionado após sequência de quatro derrotas seguidas na Série B. O período sem vencer foi encerrado com o triunfo por 1 a 0 sobre o rival colorado no último sábado (9), pela 8ª rodada da competição.\nDaniel Paulista comemorou muito a vitória sobre o Vila Nova. Após o apito final, o treinador abraçou jogadores e companheiros da comissão técnica no gramado, celebrou com a equipe de maneira efusiva e se mostrou aliviado com o fim da sequência de derrotas na Série B. O resultado no clássico tirou o clube goiano da zona de rebaixamento.\nO treinador celebrou cinco meses de Goiás justamente no último sábado. Após o clássico, jogadores da equipe falaram sobre a pressão em torno do treinador e dedicaram a vitória para Daniel Paulista.