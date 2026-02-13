Jogadores do Goiás confiam na classificação à semifinal do Campeonato Goiano no tempo regulamentar diante do Crac. As equipes se enfrentam neste sábado (14) e vão definir o primeiro semifinalista do Estadual. Quem vencer avança de fase na competição.\n“A partida está em aberto, nós temos que impor nosso ritmo em casa para que possamos sair classificados”, comentou o lateral direito Diego Caito.\n“Nós criamos diversas oportunidades e o controle da partida, mas a gente sabe da dificuldade que é (jogar em Catalão). Principalmente para nossa equipe que é de qualidade técnica e de posse de bola. A decisão é em casa agora, nossa equipe tem totais condições, por tudo que tem produzido, de sair classificado”, complementou o goleiro Tadeu.\nGoiás e Crac empataram por 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final e voltam a se enfrentar neste sábado. A partir das 17 horas, os times fazem o jogo de volta na Serrinha. Quem vencer avança à semifinal. Nova igualdade no confronto levará a decisão para os pênaltis.