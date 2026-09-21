Jogadores do Goiás publicaram uma carta aberta para explicar o protesto feito depois da vitória sobre o Avaí, no domingo (20). Após a partida, nenhum atleta concedeu entrevista na tradicional zona mista. Também não ocorreu a coletiva do técnico Mozart. Nesta segunda-feira (21), no comunicado, os atletas explicaram que o silêncio também ocorreu pelos funcionários do clube.\nO motivo do protesto são os atrasos de salários. Há atrasos de três meses de direito de imagem e dois meses de vencimentos em carteira por parte do elenco. Funcionários do clube estão sem receber há um mês.\n“Entramos em campo, treinamos e trabalhamos todos os dias honrando uma camisa que representa milhões de pessoas. E seguimos fazendo isso mesmo diante de uma realidade que tem sido difícil para todos nós. Existem vencimentos em atraso, incluindo valores referentes a CLT, direitos de imagem e premiações. Semana após semana, convivemos com promessas de regularização e com a expectativa de que os compromissos assumidos sejam cumpridos. Ainda assim, em nenhum momento deixamos de trabalhar”, publicaram os jogadores.