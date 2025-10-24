O capitão do Saneago / Goiás Vôlei será novamente Henrique Batagim, que vai para a sua terceira temporada no clube e participou da campanha de acesso à Superliga. O jogador acredita que a equipe está mais estruturada, equilibrada e o objetivo será conquistar vaga nos playoffs.\n“A cada ano, conseguimos nos preparar um pouquinho melhor. Temos uma equipe muito mais equilibrada, e isso é nítido nos treinos. Voltamos a trabalhar com o preparador físico que estava conosco no título da Superliga B. A evolução é visível, tanto física quanto tecnicamente, estamos em uma casa maior. Precisamos evoluir mais em relação ao ritmo de jogo, mas estamos com a cabeça boa”, disse Henrique Batagim.\n“Nossas expectativas são grandes. Acreditamos muito nos playoffs, numa boa classificação. Sabemos que não é fácil. É uma luta, é entrega. As oportunidades vão aparecer, temos que agarrar todas elas. E isso começa na sexta. Se quisermos algo realmente grande, sexta-feira pode ser uma das primeiras chaves”, completou o capitão.