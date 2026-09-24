Jogadores e técnico do Goiás devem manter a “lei do silêncio” antes do clássico contra o Atlético-GO. A tradicional coletiva pré-jogo com um personagem da equipe esmeraldina não vai ocorrer. O POPULAR apurou que a opção por não conceder entrevista é para dar sequência ao protesto por causa de salários atrasados.\nAinda não está confirmado se vão ocorrer entrevistas após o jogo contra o Atlético-GO. As únicas participações de personagens do Goiás que devem ocorrem são as entrevistas obrigatórias com a detentora de transmissão - a partida será transmitida pela ESPN.\nO protesto de jogadores e técnico do Goiás, em não conceder entrevistas, começou depois da vitória sobre o Avaí na última rodada da Série B. Depois da partida, apenas o atacante Kadu Souza falou à ESPN. Não houve coletiva do técnico Mozart e nenhuma entrevista com atletas na zona mista - geralmente dois a três jogadores falam com a imprensa após os jogos.