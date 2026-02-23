Três jogadores que se recuperam de contusões no Atlético-GO já estão na chamada transição do departamento médico para a preparação física: o zagueiro Tito (entorse no tornozelo) e os volantes Matheus Índio (contratura na coxa) e Geovane (entorse no tornozelo). O trio fez treinamento físico no CT do Dragão, mas é ainda tratado como dúvida para a estreia na Copa do Brasil, na tarde desta quarta-feira (25), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão decide a vaga com o Primavera-MT, da cidade de Primavera do Leste (MT).\nA intenção do departamento médico é deixá-los recuperados pelo menos para o clássico de domingo (1º), quando o Dragão decide vaga à final do Goianão com o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Dos três jogadores, quem fez o treino mais intenso foi o volante Matheus Índio. Na manhã desta terça-feira (24), o técnico Rafael Lacerda encerra a preparação para o jogo de quarta-feira e deve ter alguma definição sobre a utilização dos lesionados.