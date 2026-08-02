Jogadores mais velhos do elenco do Goiás, Juninho e Anselmo Ramon vivem momentos diferentes pelo clube esmeraldino. O volante voltou a atuar com regularidade como atleta titular, enquanto o centroavante vive um dos seus piores momentos pela equipe e amarga a reserva na Série B.\nJuninho e Anselmo Ramon estão com 38 anos. Em outubro, o volante completará 39 anos. Ambos são conhecidos pela experiência e liderança que conquistaram no elenco do Goiás. Mesmo em cenários em que não entram em campo, são participativos na rotina do clube e nos momentos pré-jogos.\nJuninho é um atleta que passa muitos conselhos para os mais jovens, sempre está próximo dos jogadores da base e não abre mão de passar conhecimento para os atletas mais novos, principalmente aqueles que estão em transição para o profissional. Anselmo Ramon é conhecido por sua dedicação e também tem relação próxima com jogadores mais jovens.