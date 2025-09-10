O jogo contra a Bolívia passou longe de ser a situação mais favorável para mostrar serviço ao técnico Carlo Ancelotti. Mas quem recebeu chance de mostrar em El Alto, na derrota brasileira por 1 a 0, aposta que pode voltar à seleção na reta final da preparação para a Copa.\nEssa foi a situação vivida, por exemplo, pelo lateral-esquerdo Caio Henrique. Foi o primeiro jogo dele com Ancelotti, depois de ter visto Douglas Santos ir bem no jogo contra o Chile, no Maracanã. Na altitude, teve trabalho com Miguelito, que explorou o lado direito do ataque da seleção da casa.\n"A gente sabe que para voltar a gente tem que continuar bem no nosso clube. Mas em relação ao jogo, ele deu total liberdade para a gente, confiança, deixou a gente livre para jogar. Ele mesmo disse, ele sabia que ia ser difícil também, então ele só disse para a gente entrar e fazer o nosso melhor. E foi o que a gente tentou fazer hoje, infelizmente não foi suficiente. E agora tomara que a gente consiga trabalhar, que a gente consiga estar aqui novamente para fazer mais jogos com a seleção", disse o jogador do Monaco.