O Atlético-GO mantém a procura, desde o início da temporada, por jogadores competitivos e que se encaixem no perfil do clube. A direção de futebol não teve sucesso em algumas alternativas, fez apostas ao longo do ano e no final da janela de transferências buscou novos atletas que enxergassem o Dragão como oportunidade para atuar. O zagueiro Tito, o volante Ronald e o atacante Maranhão são as novas apostas para contar com atletas competitivos.\nO trio chega ao Atlético-GO com a missão de turbinar o time na reta final da Série B, na qual o Dragão tem reduzidas chances de acesso (2,2%, de acordo com a UFMG). Os atletas, no entanto, acreditam que podem alavancar carreiras pelo clube rubro-negro.\nRonald é gaúcho e tem 22 anos. Ele começou nas escolinhas do Grêmio aos sete anos, conquistou dois títulos na base da seleção brasileira – no Pan-Americano de Santiago e o Sul-Americano Sub-20 (ambos em 2023).