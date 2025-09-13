O empate sem gols entre Goiás e Coritiba, nesta sexta-feira (12), no estádio Couto Pereira, terminou em briga generalizada entre jogadores das duas equipes e seis expulsões após o apito final do duelo válido pela 26ª rodada da Série B.\nA confusão teve início após o fim da partida. O goleiro Thiago Rodrigues se desentendeu com alguns atletas do Coritiba e foi retirado de campo pelo atacante Anselmo Ramon. A confusão e troca de xingamentos se estendeu para outros atletas até que começaram as agressões entre jogadores.\nNo caminho para o vestiário, o meia Vini Paulista chutou o lateral Moraes pelas costas. O meia Benítez, que estava atrás do jogador do Coritiba, revidou em defesa do companheiro e acertou um soco no atleta do clube paranaense.\nÁrbitro Alex Gomes Stefano/RJ foi para a cabine do VAR rever os lances da briga generalizada entre jogadores (Reprodução / Disney+)