A Polícia Civil investiga uma denúncia de suspeita de manipulação no último jogo do Goiatuba na temporada, que poderia ter rendido o acesso para a Série C. Na ocasião, a Inter de Limeira venceu por 1 a 0 e se classificou para as semifinais da Série D, garantindo a participação na Terceirona de 2026.

Ainda não há uma confirmação oficial a respeito do teor da investigação - o inquérito foi aberto na última segunda-feira (6). A pedido do Ministério Público de São Paulo, o procedimento tramita em sigilo e tem previsão de conclusão em 30 dias.

No jogo em questão, quem vencesse avançaria para a próxima fase, pois a partida de ida das quartas de final, no Divino Garcia Rosa, havia terminado em um empate sem gols. Na volta, disputada no Estádio Major Levy Sobrinho, Kaio Cristian marcou o único gol do duelo, que teve um jogador expulso no lado do Goiatuba: o atacante Calazans.