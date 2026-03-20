O piloto Johann Zarco liderou o segundo treino da MotoGP em Goiânia nesta sexta-feira (20). Companheiro do brasileiro Diogo Moreira na LCR Honda, o francês fez tempo de 1’21.257 e garantiu vaga no Q2 que vai ser disputado neste sábado.\nO brasileiro Diogo Moreira começou bem a atividade. Nas primeiras voltas ele garantiu a 2ª colocação com tempo de 1’22.355, mas sofreu uma queda quando saiu do mergulho e entrou no setor do miolo.\n-Galeria Treino 2 MotoGP (1.3388772)\nMotoGP em Goiânia: saiba o que os pilotos acharam da pista no 1º dia de treinos\nMotoGP em Goiânia: fãs realizam sonho que custa caro\nCimehgo lança site para monitoramento do clima durante a MotoGP; veja previsão\nO piloto precisou utilizar a moto reserva e não voltou a repetir a boa atuação no começo do treino e finalizou a atividade na 15ª posição com o tempo registrado antes da queda: 1’22.355.