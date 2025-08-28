Gui Negão, 18, marcou nesta quarta-feira (27) seu terceiro gol como profissional do Corinthians. Revelado na base do clube, o atacante foi novamente fundamental para um triunfo alvinegro, desta vez, na partida de ida contra o Athletico-PR pelas quartas de final da Copa do Brasil. Fora de casa, o time paulista fez 1 a 0.\nO prata da casa está em alta com a torcida. Foi o terceiro jogo consecutivo em que ele balançou a rede. No último fim de semana, também deixou sua marca na vitória contra o Vasco, por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro. Na rodada anterior, fez o gol corintiano na derrota diante do Bahia, por 2 a 1.\nLeia também\n+Por causa de obras no autódromo, Stock Car não correrá em Goiânia este ano\nCom a estrela do garoto, o Corinthians terá a vantagem de jogar por um empate no segundo duelo contra o time de Curitiba pelo torneio mata-mata. As duas equipes voltam a se encontrar no dia 10 de setembro, na Neo Química Arena, em Itaquera.