O ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, revelou nesta semana em sua coluna no Jornal Record de Portugal, que manteve conversas com a CBF para assumir a seleção brasileira.\nEm coluna publicada na terça com o título '' Um pé na Arábia e outro no Brasil'', o treinador revelou ter recebido contatos da CBF para ser o técnico do Brasil.\nArtilheiro vive 2º maior jejum pelo Goiás e busca gol no clássico\nSegundo o treinador, o contato foi feito pelo ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues e elas ficaram mais fortes após a saída de Dorival do cargo depois da Copa América de 2024.\nO treinador afirmou ter ficado balançado em janeiro de 2025, mas decidiu ficar no Al Hilal, onde disputaria a Copa do Mundo de Clubes. Ele saiu do time em maio do mesmo ano.\n"Podia ter dito sim ao Brasil em janeiro de 2025? Podia, mas naquele momento considerei que não devia abandonar os desafios que tinha em mãos com o Al Hilal".