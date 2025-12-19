Nove brasileiros entraram na lista dos 100 melhores jogadores do mundo do jornal britânico The Guardian, sendo Raphinha, do Barcelona (ESP), o mais bem posicionado, em oitavo.\nO QUE ACONTECEU\nO periódico divulgou as últimas posições ao longo da semana e completou o ranking nesta sexta-feira (19). Arrascaeta, em 87º, foi o único jogador atuando no Brasil a figurar na lista.\nAlém de Raphinha, apenas Vinícius Junior (22º), do Real Madrid (ESP), e Gabriel Magalhães (29º), do Arsenal (ING), representaram o Brasil entre os 30 melhores.\nOusmane Dembélé, do PSG, também foi eleito o melhor do mundo pelos britânicos, assim como na premiação do Fifa The Best. Lamine Yamal, do Barcelona ficou em segundo, também como na premiação da entidade máxima do futebol\nA principal mudança em relação ao The Best foi a inclusão de Vitinha no top-3. O meio-campista do PSG foi apenas o sétimo no prêmio da Fifa.