O jornalista Edson Júnior recebeu alta do Hospital Santa Mônica na manhã desta segunda-feira (13) e ficará de repouso em casa nos próximos dias. O repórter de 49 anos, da Rádio CBN Goiânia, se recuperou de um acidente vascular cerebral (AVC). Ele terá retorno médico na próxima quarta-feira (15) para avaliar evolução clínica.\nEdson Júnior já tinha apresentado evolução nos últimos dias. Ele sofreu um AVC na manhã da última quarta-feira (8) na região do Parque Amazônia, em Goiânia, enquanto dirigia. No mesmo dia, o jornalista foi submetido a uma cirurgia e foi internado em uma UTI, onde permaneceu por dois dias.\nEdson Júnior passou por exames na quinta-feira (9) e os resultados foram positivos. O jornalista não possui problemas no coração e ficará com sequelas mínimas depois do acidente.\nEdson Júnior, jornalista esportivo, está recuperado de um AVC (Rosiron Rodrigues / Goiás)