O jornalista esportivo Edson Júnior, da Rádio CBN, recebeu alta da UTI do Hospital Santa Mônica, em Goiânia, e foi transferido para um quarto, onde seguirá internado após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) na manhã da última quarta-feira (8) na região do Parque Amazônia.\nEdson Júnior, de 49 anos, apresentou evolução nos últimos dias e foi transferido na manhã desta sexta-feira (10) para um quarto e permanecerá internado.\nO jornalista já consegue fazer alguns movimentos como mexer o lado esquerdo do corpo, que ficou paralisado após sofrer o AVC, comer e tomar banho sozinho. Edson Júnior ainda não tem previsão de alta e seguirá sob observação nos próximos dias.\nEdson Júnior passou por exames na quinta-feira (9) e os resultados foram positivos. O jornalista não possui problemas no coração e ficará com sequelas mínimas depois do acidente.