O jornalista Edson Júnior, da Rádio CBN Goiânia, sofreu um acidente na manhã desta quarta-feira (8), na região do Parque Amazônia, em Goiânia. O jornalista estava a caminho do Centro de Treinamento do Goiás para participar da coletiva do meia Lucas Lima, mas passou mal no caminho, sofrendo um acidente vascular cerebral (AVC) enquanto dirigia.\nO carro que o jornalista dirigia se envolveu em uma colisão com outros três veículos, por volta das 7 horas da manhã. Edson Júnior foi levado ao Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) e, posteriormente, transferido para o Hospital Santa Mônica, onde passou por uma cirurgia que durou cerca de quatro horas.\nEdson Júnior acordou por volta das 15 horas, está consciente e ficará internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sob observação. Ele passará por exames na quinta-feira (9). Não há previsão de quando ele receberá alta.