O atacante Gustavo Puskas, de 18 anos, pode ganhar uma oportunidade entre os titulares do Vila Nova no clássico deste final de semana, contra o Goiás. Com a suspensão de Dellatorre e a lesão de Rafa Silva, o jovem jogador, que já tem dois gols marcados em cinco jogos disputados pelo profissional do Tigre, surge como a principal alternativa.\nA outra opção de centroavante de ofício é Ruan Ribeiro, que não soma grandes partidas com a camisa colorada. Jackson, da base, também pode ser utilizado.\nCom passagens pelas categorias de base do Flamengo, do Athletico-PR e do Aymorés-MG, Gustavo Puskas chegou ao Vila Nova no ano passado e estreou profissionalmente em 2026. Logo em seu segundo jogo, na goleada por 6 a 0 sobre o Operário-MS pela Copa Centro-Oeste, o atacante balançou as redes pela primeira vez.