Duas atletas goianas, ambas com 12 anos, representam o judô goiano no Campeonato Brasileiro da modalidade, que começou nesta terça-feira (30), e será disputado, em João Pessoa/PB, até o dia 7 de outubro. Kamilly Vitória e Késia da Silva fazem parte do projeto “Esporte Vivo”, que oferece aulas gratuitas da arte marcial para crianças em situação de vulnerabilidade social.\nÉ a primeira vez que Kamilly e Késia participam de uma competição nacional. Elas serão acompanhadas pelo treinador João Augusto, conhecido como Sensei China.\n“Minhas expectativas são muito altas. É um sonho realizado, nunca tinha participado de um campeonato brasileiro. Estou ansiosa, porque é uma oportunidade enorme de aprender mais, conhecer pessoas e estilos de luta. Vai ser difícil, mas vou tentar dar o meu melhor e quem sabe uma medalha”, disse Kamilly sobre as expectativas para o torneio.