O julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, tem nova data.
A sessão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que tratará do caso será na próxima segunda-feira (10), no Rio.
Bruno Henrique, então, ainda poderá atuar contra o Santos, domingo (9), no Maracanã, antes de saber qual será seu destino na segunda instância.
SANTOS DE NOVO NA HISTÓRIA
Curiosamente, foi o cartão amarelo que o atacante levou contra o próprio Santos, no Brasileiro 2023, que deu origem ao caso todo. A investigação aponta que Bruno Henrique passou ao irmão a informação de que seria punido naquele jogo. Wander Nunes Júnior, então, fez apostas e também teria passado a informação adiante para outras pessoas.