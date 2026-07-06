O volante Juninho celebrou a chegada e os primeiros dias do técnico Mozart no Goiás. O jogador foi titular e marcou o segundo gol da vitória esmeraldina por 2 a 0 sobre o Ceará no último sábado (4).\n“Cinco dias de trabalho, é o atual campeão da competição. Subiu com o Mirassol também. Assim como o Daniel (Paulista) estava aqui, nós acreditamos e compramos as ideias. Temos que fazer o mesmo com o Mozart. É um cara experiente, vem de bons trabalhos e cabe a nós dar sequência aos bons trabalhos dele agora aqui”, disse Juninho.\n“É um novo ciclo, espero que a gente tenha uma ótima atitude. Tenho certeza que nosso grupo vai ter (atitude). Nosso ambiente é muito bom, o Mozart vai pegar um grupo trabalhador e lá na frente vai se encher de orgulho desse grupo”, acrescentou o jogador.\nO volante revelou que passou por problemas na última semana. Na terça-feira (30), dia que Mozart comandou seu primeiro treino no Goiás, Juninho sentiu a posterior da coxa e só voltou a treinar sem dores na sexta-feira (3), véspera da partida.