O volante Juninho disse que a derrota do Goiás, por 2 a 0, para o Vila Nova “machuca” e é “difícil digerir”. O jogador, que não esteve em campo no clássico por estar suspenso, acredita que a equipe esmeraldina precisa mudar a atitude em campo na sequência da Série B.\n“É uma derrota que machuca. Eu sei o que significa para o clube e torcedor pela rivalidade que existe em casa, na escola, na arquibancada. A derrota dói e é difícil digerir. Eu acredito muito que podemos pegar essa derrota como exemplo, o que incomoda é a postura. Não foi boa. Eu estava lá, eu vi. Temos uma semana para tirar para fora e seguir o objetivo, que é colocar o Goiás na Série A”, comentou o jogador.\nJuninho não jogou o clássico, mas esteve no OBA com a delegação do Goiás. Ele estava suspenso e volta ao time titular no jogo deste sábado (23), contra o América-MG, justamente o ex-clube do volante.