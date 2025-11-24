O volante Juninho acredita que o Goiás normalizou tropeços na Série B e que a equipe fracassou na temporada de 2025. O jogador foi um dos poucos atletas do time esmeraldino a conceder entrevista após a derrota para o Remo, de 3 a 1, no jogo que poderia dar o acesso à Série A ao clube goiano.\nO jogador não citou partidas, mas o Goiás não venceu nove dos 19 jogos como mandante na Série B, sendo cinco derrotas e quatro empates na Serrinha ao longo da competição.\n“Talvez a gente tenha normalizado situações que não deveria normalizar. Perdemos, em casa, para equipes que estavam na zona de rebaixamento. É difícil. Vou embora com uma dor, tentando encontrar uma forma de olhar para minha família. A dor só vai sair quando a gente conquistar alguma coisa no clube”, falou Juninho.\nO volante foi um dos poucos jogadores do Goiás a conceder entrevista após a derrota para o Remo - os outros atletas foram Tadeu e o atacante Pedrinho.