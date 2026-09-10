A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a SAF do Vasco a contratar um novo empréstimo de até R$ 150 milhões com a empresa Almirante Participações, do empresário Marcos Lamacchia.\nAlém de trazer alívio no caixa, a decisão judicial marcou para o dia 25 de setembro de 2026 a apresentação de propostas para a venda de 90% das ações da "nova SAF", estrutura que assumirá a operação do futebol do clube.\nA verba de R$ 150 milhões não poderá ser entregue de uma só vez. A liberação ocorrerá gradualmente, de acordo com as necessidades reais do clube e sob fiscalização contínua dos auditores nomeados pela Justiça, segundo a decisão da juíza da 4ª Vara Empresarial do Rio.\nO recurso foi considerado indispensável pelas análises financeiras do Vasco, que projetavam um saldo negativo de cerca de R$ 200 milhões até o final de 2026 caso nenhum valor entrasse.