A Justiça de Goiás condenou o Estado a indenizar o goleiro Ramon Souza dos Reis, atingido por um disparo de bala de borracha feito por um policial militar após uma partida da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, em julho de 2024. A decisão foi proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia.\nSegundo a sentença, a investigação da própria Polícia Militar apontou ausência de justa causa ou, ao menos, desproporcionalidade na ação do agente. A magistrada considerou que, no momento do disparo, não havia uma situação que justificasse o uso da munição.\nRamon, que defendia o Grêmio Anápolis na época, sofreu uma lesão que o deixou temporariamente afastado das atividades profissionais e provocou uma cicatriz permanente. A Justiça reconheceu que os danos foram consequência direta do disparo.