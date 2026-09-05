O Atlético-GO tenta se consolidar na disputa pelo acesso à Série A em confronto contra o líder Juventude. Neste sábado (5), a partir das 18 horas, o Dragão encara a equipe gaúcha no estádio Alfredo Jaconi pela 26ª rodada.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações e arbitragem)\nComo a disputa vai se afunilando nas últimas rodadas desta Série B, o que resta é vencer para se manter entre os primeiros colocados. O Atlético-GO entra em campo com objetivo de vencer para terminar, pela primeira vez na competição, uma rodada no grupo dos seis melhores da (G6).\nOs dois clubes têm história na competição, na qual já foram campeões: o Juventude em 1994, com o Goiás como vice, e o Dragão em 2016, no principal título na história da agremiação.\nSempre que o Atlético-GO joga em Caxias do Sul (RS), contra o Juventude, pela Série B, a lembrança que salta aos corações rubro-negros é o primeiro acesso à Série A no atual formato da competição.