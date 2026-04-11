O Goiás entra em campo neste sábado (11) para defender a liderança da Série B e uma das suas maiores sequências invicta de sua história. O time esmeraldino encara o Juventude, que está em crise, no estádio Alfredo Jaconi, a partir das 16 horas, pela 4ª rodada da competição nacional.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nA equipe começou a 4ª rodada na liderança e, para terminá-la no topo sem depender de outros resultados, precisa vencer o Juventude em seu segundo compromisso como visitante na Série B.\nO jogo deste sábado vai marcar mais um feito histórico para o goleiro Tadeu. O jogador de 34 anos se tornará de maneira isolada o terceiro atleta com mais jogos disputados pelo Goiás. Contra o Juventude, o defensor chegará a 392 partidas com a camisa esmeraldina.\nTadeu vai ultrapassar o ex-atacante Araújo, que jogou 391 partidas com o Goiás. À frente do atual goleiro esmeraldino estão o ex-zagueiro Ernando, com 405 jogos, e o ex-goleiro Harlei, que jogou 831 partidas pela equipe goiana.