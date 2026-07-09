O Vila Nova enfrenta o Juventude nesta sexta-feira (10), pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em mais um confronto direto entre equipes da parte de cima da tabela. O Tigre, dono do 2º melhor ataque da competição, com 25 gols marcados, precisa superar a melhor defesa da Segundona, que sofreu apenas oito gols, para voltar à liderança.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, horário e prováveis escalações.)\nA 17ª rodada foi iniciada na última quarta-feira (8), quando o Criciúma venceu a Ponte Preta por 2 a 1. Com o resultado, a equipe catarinense chegou aos 33 pontos e ultrapassou o Vila Nova, que permanece com 31 e ainda não entrou em campo na rodada. Uma vitória é o resultado que dará ao time goiano a liderança da Série B ao fim da rodada.