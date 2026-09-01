O atacante Kadu Sousa tem sido destaque positivo e decisivo para o Goiás nas últimas rodadas da Série B. O jogador de 24 anos se tornou uma espécie de amuleto para o clube esmeraldino. Sempre que marcou, o time goiano conquistou pontos na Série B.\nKadu Sousa é artilheiro do Goiás com sete gols em 15 partidas. Cinco gols confirmaram vitórias para o clube goiano. Ou seja, dos 36 pontos da equipe esmeraldina, 15 foram conquistados diretamente após o atacante marcar na Série B.\nO atacante foi contratado pelo Goiás no final do ano passado por empréstimo cedido pelo Paranavaí-PR, mas passou a jogar com regularidade apenas a partir de maio deste ano. O técnico Daniel Paulista deu as primeiras oportunidades para Kadu Sousa, que foi mantido na equipe titular por Mozart, atual treinador do clube goiano.