Após anotar o gol da classificação do Cruzeiro na Copa do Brasil, Kaio Jorge revelou como soube que esteva na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.
Kaio Jorge comemorou a notícia e contou que foi avisado pelo executivo de futebol do Cruzeiro, Bruno Spindel. O atacante também demonstrou esperança em estar na lista final, que será anunciada na próxima segunda-feira (18).
"Fiquei muito feliz com a notícia. Quem me avisou foi o Bruno Spindel. Estava no clube, ele não me achou, mas mandou mensagem. Fiquei feliz, é um trabalho que tem acontecido desde que cheguei ao Cruzeiro. Espero continuar dando meu melhor, sei que se for da vontade de Deus, estarei lá", disse Kaio Jorge, na zona mista do Mineirão
A CBF enviou à Fifa uma lista com 55 nomes escolhidos por Ancelotti para o Mundial. Destes, o italiano selecionará 26 para a relação final de convocados para a competição.